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Порятунок команди Зозулі у відеоогляді матчу Альбасете – Понферрадіна – 1:1

16:45 215 Читать на русском
Порятунок команди Зозулі у відеоогляді матчу Альбасете – Понферрадіна – 1:1
Роман Зозуля / офіційний сайт Ла Ліги

Альбасете Зозулі врятував нічию на останніх хвилинах матчу 27-го туру Сегунди проти Понферрадіни. Дивіться відео голів та огляд матчу Альбасете – Понферрадіна.

Іспанія. Сегунда, 27 тур

Альбасете – Понферрадіна – 1:1

Голи: Фустер, 90+4 – Юрі, 21 (пен)

Альбасете пропустив першим – Надаль сфолив у штрафному, а Юрі реалізував пенальті. Команда Зозулі мала набагато більше моментів, проте забити вдалось лише одного разу – Фустер врятував команду аж на 4 компенсованій хвилині.

Альбасете продовжив жахливу серію – Зозуля не забив, екс-тренер Кравця майже провалив прем'єру

Таким чином, Альбасете тимчасово покинув зону вильоту, набравши 29 очок, Понферрадіна з 36 пунктами залишилась дев'ятою.

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Теги
Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Альбасете Альбасете Понферрадіна Понферрадіна
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