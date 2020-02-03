Зозуля офіційно отримав нового тренера – раніше він уже мав досвід роботи з українцями

Альбасете швидко визначився із заміною для звільненого головного тренера Луїса Мігеля Раміса.

Новим наставником команди Романа Зозулі став Лукас Алькарас, інформує офіційний сайт клубу.

Відбитий пенальті Луніна від команди Зозулі у відеоогляді матчу Ов'єдо – Альбасете – 3:1

Контракт 53-річного іспанця розрахований до кінця поточного сезону. Новоспечений наставник Альбасете візьметься за свої обов'язки у середу (5 лютого). Алькарас має величезний досвід роботи з клубами Прімери та Сегунди – 25 сезонів поспіль. Серед них і співпраця з Артемом Кравцем у Гранаді (сезон 2016/17).

Альбасете звільнив Луїса Мігеля Раміса після значного погіршення результатів у поточному сезоні. Команда перебуває у зоні вильоту, набравши 28 очок. Востаннє команда Зозулі святкувала перемогу в Сегунді ще в середині листопада. Вирішальною стала поразка 1:3 від Ов'єдо Андрія Луніна.

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