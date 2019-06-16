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Зозуля в старті Альбасете спробує взяти реванш у Мальорки в боротьбі за Прімеру – пряма трансляція матчу

19:45 907 Читать на русском
Зозуля в старті Альбасете спробує взяти реванш у Мальорки в боротьбі за Прімеру – пряма трансляція матчу
Роман Зозуля в боротьбі за Прімеру / ФК Альбасете

Альбасете із Романом Зозулею в стартовому складі приймає Мальорку в матчі-відповіді півфіналу плей-офф за вихід у Прімеру. Пряма трансляція MEGOGO – у цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/2 фіналу плей-офф Сегунди Альбасете – Мальорка розпочався о 20:00 за київським часом. Пряму відеотрансляцію зустрічі ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

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Роман Зозуля вийшов у стартовому складі своєї команди. Переможець цієї пари у фіналі плей-офф зустрінеться з Депортіво, який вибив Малагу.

Нагадаємо, перший поєдинок завершився поразкою Альбасете з рахунком 0:2. В разі невдачі "механічного сиру" Зозуля може більше не зіграти за Альбасете – контракт українця з клубом завершується, а форвард має й інші варіанти продовження кар'єри.

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