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Малага без Селезньова програла Депортіво та вибула з боротьби за вихід у Ла Лігу

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Малага без Селезньова програла Депортіво та вибула з боротьби за вихід у Ла Лігу
Малага – Депортіво

Відбувся матч-відповідь півфіналу плей-офф за вихід до Ла Ліги між Малагою та Депортіво.

Сегунда, підвищення у класі, півфінал плей-офф

Малага – Депортіво – 0:1 (2:4)

Гол: Бергантінос, 82

Бланко Лещук не допоміг Малазі в першому півфіналі плей-офф за путівку в Прімеру з Депортіво

У матчі-відповіді півфіналу плей-офф за вихід до Ла Ліги Малага приймала Депортіво. У стартовому складі господарів на поел вийшов орендований у Шахтаря нападник Густаво Бланко Лещук, український форвард Євген Селезньов не потрапив до заявки на гру.

Перший матч закінчився перемогою Депортіво з рахунком 4:2, тому саме команда Хосе Луїса Марті мала більше шансів на вихід до фіналу. Хоча певною перевагою володіла Малага, але наприкінці матчу єдиний гол у зустрічі забив гравець гостей. Саме тому у фіналі плей-офф за вихід до Ла Ліги вийшло Депортіво.

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Теги
Іспанія Євген Селезньов Євген Селезньов Депортіво Депортіво Малага Малага Українці за кордоном
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