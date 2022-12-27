Кубок Африки спустошить клуби Прімери – дехто втратить 4 гравців, Барселона хоче домовитись, а Реал вийде "сухим з води"
Іспанські клуби з острахом очікують січня, коли доведеться масово відпускати гравців у африканські збірні.
6 представників Прімери делегують 11 гравців на Кубок африканських націй, повідомляє AS.
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Найбільше постраждають Вільяреал і Севілья – потрібно відпустити 4 і 3 футболістів відповідно. Барселона, Кадіс, Алавес і Мальорка зазнають по одній втраті. Втім, "блаугранас" намагаються домовитися з федерацією Марокко, щоб нападник Абде Еззалзулі все ж залишився у розташуванні клубу. Реал та ще 13 клубів не матимуть жодних кадрових проблем.
Додамо, що перенесений КАН-2021 триватиме з 9-го січня по 6-те лютого 2022 року. Європейські клуби не надто хочуть відпускати своїх гравців, побоюючись травм і відсутності чітких протоколів боротьби з COVID-19.
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