Наставник Барселони Хаві не став конфліктувати зі збірною Іспанії після травми Гаві у "непотрібному" матчі відбору Євро-2024.

"У мене дуже добрі стосунки з тренером збірної де ла Фуенте. Ми поговорили, і я не бачу проблеми у його роботі. Радше у календарі матчів. Графік дуже напружений і є основною причиною травм. З Гаві ще й сталася неприємна випадковість. Розклад, ігри, хвилини...

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Моя пропозиція вирішення проблеми? Проведіть дев'ять місяців поспіль у клубі, а потім переходьте до відборів і великих турнірів збірних. Тоді не було б так багато подорожей. Латиноамериканці багато подорожують, 14-15 годин лише на дорогу. Я вважаю, що ФІФА розглядає це", – наодить слова Хаві AS.

Нагадаємо, Барселона втратила Гаві до кінця сезону. Хавбек зазнав важкої травми коліна у матчі проти Грузії, який вже не мав жодного турнірного значення.

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