ПСЖ делегував "найважчу артилерію", щоб переконати Девіда Алабу переїхати в Париж.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаїфі особисто зустрівся з оборонцем Баварії Девідом Алабою, щоб обговорити можливість майбутньої співпраці, повідомив журналіст Макс Білефельд у Twitter.

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Про результат діалогу між футблістом та функціонером поки невідомо. Нагадаємо, чинний контракт Девіда з мюнхенцями завершується влітку, і австрієць вже заявив про своє прощання з німецьким грандом.

У нинішньому сезоні Бундесліги Алаба провів 21 матч, в яких відзначився двома голами та асистом.

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