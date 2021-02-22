ПСЖ делегировал "тяжелую артиллерию", чтобы убедить Дэвида Алабу переехать в Париж.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаифи лично встретился с защитником Баварии Дэвидом Алабой, чтобы обсудить возможность будущего сотрудничества, сообщил журналист Макс Билефельд в Twitter.

Лапорта начал переговоры о переходе Алабы в Барселону, – Diario Sport

О результате диалога между футболистом и функционером пока неизвестно. Напомним, действующий контракт Дэвида с мюнхенцами завершается летом, и австриец уже заявил о своем уходе из немецкого гранда.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Алаба провел 21 матч, в которых отметился двумя голами и ассистом.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му