Оборонець домовився про контракт із "вершковими". Про це інсайдер Джанлука Ді Марціо написав на своєму сайті.

Алаба офіційно оголосив про відхід з Баварії

Алаба підпише з мадридцями контракт на 4 роки. На Сантьяго Бернабеу він зароблятиме 10 млн євро за сезон. До іспанської столиці Алаба переїде в статусі вільного агента, оскільки його угода з Баварією втратить чинність після сезону 2020/21.

У нинішній кампанії Девід Алаба провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. У структурі Баварії він перебував із літа 2008 року.

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