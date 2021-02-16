Алаба перейде в Реал і вже узгодив контракт, – Ді Марціо
Універсал мюнхенської Баварії Девід Алаба швидко визначився із новим місцем працевлаштування. Лідер збірної Австрії виступатиме за мадридський Реал.
Оборонець домовився про контракт із "вершковими". Про це інсайдер Джанлука Ді Марціо написав на своєму сайті.
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Алаба підпише з мадридцями контракт на 4 роки. На Сантьяго Бернабеу він зароблятиме 10 млн євро за сезон. До іспанської столиці Алаба переїде в статусі вільного агента, оскільки його угода з Баварією втратить чинність після сезону 2020/21.
У нинішній кампанії Девід Алаба провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. У структурі Баварії він перебував із літа 2008 року.
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