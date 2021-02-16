Универсал мюнхенской Баварии Дэвид Алаба быстро определился с новым местом трудоустройства. Лидер сборной Австрии будет выступать за мадридский Реал.

Защитник договорился о контракте со "сливочными". Об этом инсайдер Джанлука Ди Марцио написал на своем сайте.

Алаба официально объявил об уходе из Баварии

Алаба подпишет с мадридцами контракт на 4 года. На Сантьяго Бернабеу он будет зарабатывать 10 млн евро за сезон. В испанскую столицу Алаба переедет в статусе свободного агента, так как срок действия его соглашения с Баварией завершится после сезона 2020/21.

В нынешней кампании Дэвид Алаба провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. В структуре Баварии он находился с лета 2008 года.

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