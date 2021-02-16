"Я прийняв рішення піти з Баварії після закінчення сезону і спробувати щось нове. Очевидно, це було непросте рішення – я був у Баварії протягом 13 років, і цей клуб багато означає для мене.

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Я ще не визначився, де продовжу кар'єру. Хто намагався мене втримати у клубі? Всі, абсолютно всі. Я справді вдячний за це, і через це було так важко прийняти це рішення. Я можу назвати Баварію своєю родиною", – наводить слова Алаби офіційний твіттер мюнхенців.

Додамо, що Алаба перебуває у структурі мюнхенців з 2008 року. У складі Баварії він провів 415 матчів, відзначився 33 голами та 50 асистами, а у поточному сезоні є одним із лідерів "ротен" (29 поєдинків).

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