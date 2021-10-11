"2021 рік – особливий для мене. Рівно 25 років тому я ухвалив одне з найвідповідальніших і найважливіших рішень у моєму житті. 25 років тому я став президентом футбольного клубу Шахтар.

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Саме тоді, у жовтні 1996-го, я дав обіцянку, що робитиму все можливе, аби Шахтар з кожним роком ставав кращим та сильнішим, щоб команда вигравала титули й трофеї, здобувала повагу у футбольному світі, аби наші вболівальники пишалися клубом. Усі ці роки ми жили мріями, які ставали цілями. Ми мріяли про золоті медалі чемпіонату – і вигравали їх. Ми мріяли про європейський трофей – і здобули Кубок УЄФА. Ми мріяли про найкрасивіший стадіон – і побудували Донбас Арену. Ми мріяли чути гімн Ліги чемпіонів – і тепер кожен сезон граємо з найкращими командами Європи.



Протягом останніх 25 років Шахтар здобув 35 трофеїв. Для мене однаково важливий кожен з тринадцяти чемпіонських титулів, кожен з дванадцяти Кубків України, дев'яти Суперкубків України і, звичайно ж, Кубок УЄФА. Усі ці трофеї дісталися нам завдяки важкій праці гравців і тренерів, адміністрації та співробітників клубу. А найголовніше – завдяки підтримці наших уболівальників", – цитує Ахметова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у поточному сезоні "гірники" у турнірній таблиці УПЛ йдуть другими, відстаючи від Динамо на три очки.

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