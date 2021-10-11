"2021 год – особенный для меня. Ровно 25 лет назад я принял одно из самых ответственных и важных решений в моей жизни. 25 лет назад я стал президентом футбольного клуба Шахтер.

Де Дзерби удивил приоритетом между УПЛ и ЛЧ – итальянец получил удовольствие от разгрома Динамо в Суперкубке

Именно тогда, в октябре 1996-го, я дал обещание, что буду делать все возможное, чтобы «Шахтер» с каждым годом становился лучше и сильнее, чтобы команда выигрывала титулы и трофеи, завоевала уважение в футбольном мире, чтобы наши болельщики гордились клубом. Все эти годы мы жили мечтами, которые становились целями. Мы мечтали о золотых медалях чемпионата – и выигрывали их. Мы мечтали о европейском трофее – и завоевали Кубок УЕФА. Мы мечтали о самом красивом стадионе – и построили Донбасс Арену. Мы мечтали слышать гимн Лиги чемпионов – и теперь каждый сезон играем с лучшими командами Европы.

В течение последних 25 лет Шахтер одержал 35 трофеев. Для меня одинаково важен каждый из тринадцати чемпионских титулов, каждый из двенадцати Кубков Украины, девяти Суперкубков Украины и, конечно же, Кубок УЕФА. Все эти трофеи достались нам благодаря тяжелому труду игроков и тренеров, администрации и сотрудников клуба. А самое главное – благодаря поддержке наших болельщиков", – цитирует Ахметова официальный сайт Шахтера.

Напомним, в текущем сезоне "горняки" в турнирной таблице УПЛ идут вторыми, отставая от Динамо на три очка.

Команда свободных агентов 2021 – они забивали за сборную Украины, Динамо, Шахтер, покоряли ЛЧ, отказывались от России