На трансферному ринку все ще можна знайти безліч українських і не тільки футболістів, яких можна підписати абсолютно безкоштовно. "Футбол 24" знайомить читачів з командою імені Євгена Хачеріді.

Антон Каніболоцький (33 роки) – воротар

Застав славетні часи в донецькому Шахтарі: 9 титулів у чемпіонаті, Кубку і Суперкубку України. Робота з Луческу, селфі з Роналду, споглядання з лави запасних за найвеличнішими зірками Ліги чемпіонів, де встиг провести всі 90 хвилин на виїзді з ПСЖ (поразка 0:2 з феєрію Ібрагімовіча) та вдома з Мальме (перемога 4:0). Пограв у молодіжній збірній України (понад 20 матчів, учасник Євро-2011). Далі були Азербайджан (Карабах), Польща (Мєдзь) і повернення на батьківщину (Карпати, Минай). Без клубу з 1 липня 2021 року.

Є й інші достойні мужі на цій позиції. Роман Підківка (26 років, молодіжна збірна України, Карпати, Арсенал Київ, Чорноморець). Олександр Надь (36, легенда Говерли та Дебрецена). Дмитро Безрук (25, Чорноморець, Сабах, збірні України всіх рівнів, крім головної). Ігор Березовський (31, Легія, Дармштадт, Льєрс).

Євген Хачеріді (34 роки) – центрбек

Зараз екс-динамівця Трансфермаркт оцінює у якихось 350 тисяч євро. Це 5 найдорожчий вільний агент серед українських футболістів станом на 7 жовтня 2021 року. Після відходу Хачеріді з Динамо Київ був ПАОК. У Греції Євген встиг виграти чемпіонат і Кубок. Те саме, тільки по 2 рази, робив і в УПЛ. Потім був вояж до Динамо Брест. Свій останній на сьогодні офіційний матч центрбек, за плечима якого 51 матч і 3 голи у національній збірній України, зіграв аж 28 листопада 2020-го. Невдовзі виповниться цілий рік.

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Мабуть, найстатусніший гравець цієї символічної дрім-тім (10 титулів). Попри все 34-річний захисник не здається і сподівається повернутися. Бунтар з непростим характером під 2 метри зросту. Забивав навіть в єврокубках (у матчі Ліги Європи проти АЗ). Його історія нагадує про те, як швидко минає слава людська. Шалений потенціал, невикористані шанси, помилки, які всі чому запам'ятали більше, ніж успіхи. В якийсь момент переоцінив власні можливості, зараз важко знайти себе. Футбол після пандемії став ще більш економнішим. Тож Хачеріді поки грає в інші види спорту.

Василь Прийма (30 років) – центрбек

Захисник з навиками опорника, який забивав за молодіжні та юнацькі збірні України, в УПЛ і навіть італійській Серії Б. За плечима величезний досвід. Металург Донецьк, Зоря, Фрозіноне, Торіно, Шахтар Солігорськ, Карпати. Останній матч провів за Чорноморець 5 листопада 2020 року. Став вільним агентом у лютому. Дуже мало грав у попередні сезони. Цьогоріч більшість часу приділяє сім'ї.

Богдан Бутко (30 років) – правий захисник

Найдорожчий з цієї символічної збірної за версією Трансфермаркт, який оцінює екс-фулбека збірної України у 675 тисяч євро. Заслужив респект за те, що відмовився вдруге переїжджати в Росію з ідеологічних причин, ухвалив свідоме рішення. Мріяв повернутися до збірної України, але потрапив у полон турецьких обіцянок Ерзурума і виявився дуже розчарований. Уже через місяць хотів утекти з клубу. Нарікав, ніби повернувся на 20 років у минуле. Жахливі умови, 3 нові тренери за кілька місяців. У підсумку клуб вилетів з турецької Суперліги.

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В одному з недавніх інтерв'ю дорікнув керівництву Шахтаря, мовляв, припинив потрапляти у склад, як підозрює, більше з ініціативи босів клубу, а не тодішнього наставника Луїша Каштру. Цікаво, що після цього взяв участь у відкритті футбольної школи донецького клубу в Харкові. Провів у системі "гірників" 13 років, але найбільше матчів відіграв за Іллічівець. Забивав чи асистував у чемпіонатах України, Польщі, ЛЧ і ЛЄ. У національній команді 33 матчі, 1 гольовий пас. Чемпіон Європи 2009 серед збірних U-19, 6 титулів з Шахтарем. З липня Бутко шукає нову команду. Ностальгує за часами в команді Шевченка.

Артем Сухоцький (28 років) – лівий захисник

Так само з липня 2021-го без клубу перебуває колишній фулбек Зорі. Оцінений TM у 500 тисяч євро. Запам'ятався результативними діями у чемпіонатах України та Словаччини, на груповому етапі Ліги Європи (за матч проти Атлетіка потрапив у символічну збірну туру). Можливо, дарма покинув Зорю. Зате став чемпіоном Словаччини. Потім пішли оренди в мінське Динамо. Десна викупила у Слована універсального гравця (здатен закрити позицію у півзахисті, центрі чи на правому фланзі) за 250 тисяч євро, але потім щось пішло не так.

В'ячеслав Шарпар (34 роки) – центральний півзахисник

Забивав у ворота лондонського Арсенала в рамках групового етапу Ліги Європи. Провів понад 300 офіційних матчів на серйозному рівні, майже 60 результативних дій. Своїми голами в Україні засмучував такі клуби, як Шахтар, Зоря, Дніпро, Металіст. Поїздив у Казахстан, Молдову, Латвію. Забивав і за Волинь у Першій лізі, де останній наразі матч провів 30 травня. Без клубу перебуває з липня 2021 року.

Андрій Блізніченко (27 років) – правий півзахисник

Юрій Вернидуб пригадує, що вихованець Дніпра був одним з найталановитіших футболістів України. У 2015 році видав майстер-клас. Два гольові паси допомогли дніпрянам здолати Шахтар Луческу в УПЛ. Однаково результативно може зіграти як правого, так і лівого вінгера. Розкритися ще більше у Шерифі, де забив 11 голів і віддав 4 асисти за 24 матчі, завадила важка травма хрестоподібних зв'язок.

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Коли відновився, клуб з Тирасполя вирішив достроково розірвати контракт. Образився на Вернидуба. Зіграти за сенсаційного лідера групи Шахтаря в ЛЧ дуже хотілося. Однак український наставник вважає, що Блізніченку ще потрібно набирати форму, а часу чекати його – нема. Андрія називали "новим Коноплянкою". Забивав у всіх юнацьких збірних України. Непогано показав себе в УПЛ, турецькій Суперлізі та Шерифі. Готується до нового злету?

Микола Морозюк (33 роки) – лівий півзахисник

Універсал, який більше грав на правому фланзі та навіть в обороні. У нашій символічній збірній відведемо йому місце місце на протилежному краю. Екс-динамівець, який нізащо не хоче повертатися в Україну. Морозюк мріє продовжити кар'єру в уже звичній Туреччині, де провів понад 70 матчів, чи іншій країні. Зараз підтримує форму з Хачеріді. Експериментує з позиціями – жартує, що однаково грає як центрального захисника, так і нападника

Колись забивав Норвегії за національну збірну України. Асистував Артемові Кравцю у відборі Євро-2016. Загалом у кар'єрі 23 голи та 54 результативні передачі. Зокрема, не раз відзначався в рамках Ліги Європи за Динамо. У складі донецького Металурга засмучував голами і київський клуб, і Шахтар.

Сергій Мякушко (28 років) – відтягнутий форвард

Майстер стандартів, який забивав Шахтарю і Динамо. Вихованець київського клубу. Не грав з травня 2021 року. Найбільше матчів провів за Карпати. Поїздив по Європі. Досить непогано грав у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Відзначився дублем у Кубку Польщі, однак не врятував Подбескідзє від вильоту з турніру і тамтешнього елітного дивізіону. Втомився від закордонних мандрівок, відмовився від пропозицій з Росії і дуже хоче продовжити кар'єру в Україні. Може зіграти як на будь-якому з флангів, так і попереду. Починав з відтягнутого форварда, де показав себе дуже результативним гравцем. Може, час повернутися на призабуту позицію?

Леонід Акулінін (28 років) – нападник

Вихованець Шахтаря, в активі якого 4 голи та 1 асист за молодіжну збірну України, де навіть ставав найкращим гравцем на одному з турнірів. Височенний форвард під 2 метри зросту пограв за литовські та чеські клуби. Забивав за Карпати, коли львівський клуб ще грав у Прем'єр-лізі. Пограв у Грозного за Арсенал Київ. Здавалося, знайшов себе у другому за класом чеському дивізіоні, але покинув Тржінец цього літа. На диво брутальний форвард. За кілька років у Чехії встиг заробити 7 жовтих та одну червону картки.

Факундо Феррейра (31 рік) – нападник

Понад 100 голів та 20 асистів за 268 матчів офіційної кар'єри. Найкращий бомбардир УПЛ 2017/18. Поступився лише Ярмоленку за рік до того. З Шахтарем взяв 6 титулів. Де тільки не засвітився. Крім Аргентини, Ньюкасл, Сельта, Бенфіка, Еспаньйол. Однак найбільше матчів зіграв саме за український клуб, де відзначався з феноменальною частотою (у середньому 0,62 результативної дії за матч). Навіть дивно, що покинув Шахтар безкоштовно.

Сам визнає, що саме в Українї пережив найкращий період своєї кар'єри. Очевидно, бажання підкорити топ-чемпіонати виявилося більшим за фінансовий фактор. За останній місяць його пов'язували з близьким переходом в англійський Ноттінгем Форрест, чилійський Коло Коло та Клуж. У Румунії навіть пройшов медогляд, а Дан Петреску не міг дочекатися цього підсилення. Та довгоочікуваний переїзд несподівано затягнувся як мінімум на добрий десяток днів. Уже понад 3 місяці без команди, але навряд чи Феррейра ще довго перебуватиме у статусі вільного агента.

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