"У мене добре складається в Шахтарі. Я зіткнувся з деякими труднощами через мову і специфіку чемпіонату. Мені було легше підготуватися до гри в Італії, там простіше з іменами. Тут було великим задоволенням обіграти Динамо з рахунком 3:0 в Суперкубку України.

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Чого чекаю від спарки з Реалом? Зазвичай я не думаю далі найближчої гри, але Ліга чемпіонів престижна і корисна для тих, хто почав у Серії D 9 років тому. Ліга чемпіонів – красива вітрина, але між внутрішнім чемпіонатом і єврокубками мене більше хвилює перше. Я хочу відновити ієрархію в Україні. Ми ще не готові грати в Лізі чемпіонів так, як мені хотілося б. Ми тільки почали і маємо надто багато незрілих гравців", – заявив Де Дзербі в інтерв'ю TuttomercatoWEB.

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Нагадаємо, Шахтар розпочав Лігу чемпіонів з очка у двох турах, а в чемпіонаті України поступається Динамо трьома пунктами.

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