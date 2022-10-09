"Вместе с президентом клуба Ринатом Ахметовым встретились с защитником "Азовстали", бойцом, который вернулся из плена – Михаилом Диановым.

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История Михаила – пример невероятной стойкости, бесстрашия, храбрости и веры в победу Украины. Уверен, благодаря таким "стальным" воинам мы обязательно вернем Мариуполь и все оккупированные территории. Клуб будет делать все возможное, чтобы Михаил Дианов восстановился после полученных ранений и вернулся к нормальной жизни", – написал Палкин на своей странице в социальной сети Facebook.

К слову, Дианову, которого освободили из плена в конце сентября, вручили именную футболку Шахтера с номером 36 – Михаил боец ​​36-й отдельной бригады морской пехоты.

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