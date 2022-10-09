Капітан "гірників" Тарас Степаненко продовжує самовдосконалюватись і за межами футбольного поля.

Тарас Степаненко (в центрі) з одноклубниками / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко пройшов курс УЄФА "Футбольний менеджмент", повідомляє прес-служба "помаранчево-чорних".

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Нагадаємо, програма УЄФА з отримання сертифікату в галузі футбольного менеджменту (CFM) складається з онлайн-модулів та семінарів, які потребують особистої присутності, з основних питань менеджменту національної асоціації. Щороку відбуваються п'ять таких курсів на національному рівні.

До слова, Степаненко у поточному сезоні провів за Шахтар 8 матчів (5 – в УПЛ і 3 – у Лізі чемпіонів), результативними діями не відзначався.

Свій наступний поєдинок "гірники" зіграють у вівторок, 11 жовтня – в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів вони прийматимуть Реал. Початок зустрічі о 22:00.

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