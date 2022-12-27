Видання Forbes опублікувало рейтинг найбагатших українців, до якого увійшли і кілька футбольних функціонерів.

Перше місце, як і раніше, залишилось за Рінатом Ахметовим – 4,4 млрд доларів станом на грудень 2022 року.

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Втім, статки президента Шахтаря сильно скоротились через повномасштбаний напад росіян. У лютому його капітал оцінювали в 13,7 млрд. До топ-20 потрапили почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго (1,4 млрд доларів), Олександр Герега (1,2 млрд), Вадим Новинський (1 мільярд) та Олександр Ярославський (340 мільйонів замість 1 мільярда).

Зі списку випав колишній президент Дніпра Ігор Коломойський, який втратив громадянство України і претендував би на 11 місце в оновленому рейтингу (840 млн доларів, на початку лютого було 1,8 млрд).

Загалом статки 20 найбагатших українців порівняно з початком лютого 2022-го впали більш як на 20 мільярдів доларів – до 22,5 мільярдів доларів.

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