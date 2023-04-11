Ринат Ахметов, как инвестор, потребует от россии компенсации всех убытков, причиненных ему вследствие вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций так называемыми "ДНР" и "ЛНР" под руководством или контролем россии в 2014-2017 годах.

В такие активы входят десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в том числе "Енакиевский металлургический завод", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и Донбасс Арена, в строительство которой было инвестировано более $400 млн. Деньги, которые будет возмещать агрессор, будут в будущем направлены на восстановление Украины, сообщает официальный сайт SCM.

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"24 февраля 2022 года началось широкомасштабное вторжение российской армии в Украину. Но для меня, как и для многих украинцев, война началась в 2014 году. Именно тогда россия вторглась на территорию нашей страны, начала захватывать важнейшие для нашей экономики предприятия и разрушать нашу инфраструктуру. Моя позиция неизменна: мы будем добиваться справедливости всеми законными методами во всех возможных инстанциях. Россия должна понести наказание за свои преступления против Украины и украинцев, отсчет которых ведется с 2014 года.

Поэтому я подаю иск на полное возмещение страной-агрессором всех причиненных нам с 2014 года ущербов на незаконно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Справедливость должна быть восстановлена, и агрессор должен понести как финансовое, так и уголовное наказание. Возмещенные средства я буду вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины.

Мы обязательно восстановим нашу страну, в том числе наш, украинский Донбасс, а Донбасс Арена снова станет местом счастливых встреч и ярких эмоций", – прокомментировал судебную инициативу Ахметов.

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