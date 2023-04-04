Росіяни не зможуть почуватись у безпеці на тимчасово окупованих територіях України.

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. Птахи Мадяра у своєму Telegram-каналі оприлюднив відео з розвідки тимчасово окупованим Донецьком.

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На ньому український воєнний показав один з футбольних символів України – Донбас Арену, яка колись приймала домашні матчі донецького Шахтаря. "Донецьк, чекай нас, ми поряд. А ви, хробаки, готуйтесь", – сказав Мадяр, показуючи такі щемливі краєвиди для українських вболівальників. Зазначимо, що стадіон практично не постраждав, попри бойові дії.

Окрім Донбас Арени, у кадр потрапив РСК Олімпійський. На цьому стадіоні "помаранчево-чорні" грали домашні поєдинки до 2009 року.

Нагадаємо, Донбас Арена була побудована у 2009 році та визнавалась одним із найкрасивіших стадіонів світу. З початком російської агресії у 2014 році вона перейшла під контроль бойовиків.

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