Президент Шахтаря Рінат Ахметов впевнений, що Україна зможе довести боротьбу проти Росії до гідного кінця.

– Що має зробити Захід/світ, аби зупинити Путіна?

– Зараз ми бачимо безпрецедентне об'єднання західного світу. За що щиро дякуємо нашим міжнародним партнерам. Що ще вони можуть і мають зробити? Я гадаю – усе, про що просить Україна, просить український народ та український Президент.

– Що, на вашу думку, було б перемогою для України?

– Повне припинення бойових дій, повне виведення російських військ з території України та повне відновлення державних кордонів України в межах, визнаних міжнародним правом. Тобто включно з Кримом і Донбасом.

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– Чому російські війська стріляють у мирних жителів, обстрілюють цілі житлові райони та руйнують міста? Чого вони прагнуть?

– Те, що відбувається, – воєнний злочин і злочин проти людства щодо України та українців. Цьому немає ані пояснень, ані виправдань.

– Ця війна виходить за межі України, чи націлений Путін на Європу та США?

– Путін націлений на країни, де є демократія, свобода, незалежність. І це означає, що його метою можуть бути всі країни вільного світу. Якщо Україна разом з вами його не зупинить, то ніхто не знає, хто буде наступним, – цитує Ахметова офіційний сайт Шахтаря.

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