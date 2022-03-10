"Росіяни, тва**ки, що ж ви робите? Путін, гнида, тобі повернеться, с**а, таким бумерангом. Страждають безневинні люди від твоїх ракет, бомб – скотина ти, хіба можна так робити? Хіба тобі не шкода? Вир**ок ти.

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Ти знищуєш мам, які навіть не встигли народити діток. Хто буде за це нести відповідальність, ме**ото, та с**а тебе розірвуть і ніколи в житті не пробачать це. Росіяни, ви вир**ки, помріть і горіть. Україна буде все. Слава Україні", – написав Корнієнко в Instagram. Пізніше сторі була видалена.

Зазначимо, що вчора росіяни скинули бомбу на пологовий будинок у Маріуполі, в якому на той момент перебували жінки з немовлятами.

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