Президент Шахтера Ринат Ахметов уверен, что Украина сможет довести борьбу против России до достойного конца.

– Что должен сделать Запад/мир, чтобы остановить Путина?

– Сейчас мы видим беспрецедентное объединение западного мира. За что искренне благодарим наших международных партнеров. Что еще они могут и должны сделать? Я думаю – все, о чем просит Украина, просит украинский народ и украинский Президент.

– Что, по вашему мнению, было бы победой для Украины?

– Полное прекращение боевых действий, полный вывод российских войск с территории Украины и полное восстановление государственных границ Украины в пределах, признанных международным правом. То есть, включая Крым и Донбасс.

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– Почему российские войска стреляют в мирных жителей, обстреливают целые жилые районы и разрушают города? К чему они стремятся?

– Происходящее – военное преступление и преступление против человечества в отношении Украины и украинцев. Этому нет ни объяснений, ни оправданий.

– Эта война выходит за пределы Украины, нацелен ли Путин на Европу и США?

– Путин нацелен на страны, где есть демократия, свобода, независимость. И это значит, что его целью могут быть все страны свободного мира. Если Украина вместе с вами его не остановит, никто не знает, кто будет следующим, – цитирует Ахметова официальный сайт Шахтера.

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