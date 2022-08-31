"Де-юре я – директор каналів "Футбол". Де-факто я займаюся не їхнім розвитком, а їхнім закриттям. Це ще триватиме деякий час, але так, підтверджую, каналів "Футбол" більше не існує. Це дійсно, скажемо так, винятковий випадок. Ось така махіна, якою була медіагрупа Україна… Просто цей болід на високій швидкості було зупинено. Чому це відбулося? Пояснення цьому були надані з боку SСM, це той самий закон про олігархів. І власник медіагрупи Рінат Ахметов не хотів бути олігархом.

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Я його дуже давно знаю, він якраз завжди з гордістю казав, що сплачує податки. Це один з найбільших платників податків, які людина сплачує в цій країні. Так, його чіпляло та принижувало це поняття, що він – олігарх, та буде під якимись санкціями економічними. Він мав ухвалити те рішення, яке він ухвалив. Я думаю, воно було непростим, бо Ахметов дуже любив медіа, захоплювався цим, був у деталях, розумівся. Він це добре знав і для нього це було цікаво. Дивився всі програми, всі шоу на телеканалах Україна.

Звісно, він дивився футбол на телеканалах "Футбол". І те, як цей закон написаний – для мене велике питання. Де небезпека для держави з боку там журналу VOGUE, який входив до медіагрупи Україна, або каналів "Футбол", – сказав Денисов в ефірі YouTube-каналу Олексія Гончаренка.

Нагадаємо, замість ТК "Футбол" офіційним транслятором УПЛ стала Setanta Sports.

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