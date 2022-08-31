"Де-юре я – директор каналов "Футбол". Де-факто я занимаюсь не их развитием, а их закрытием. Это еще будет продолжаться некоторое время, но да, подтверждаю, каналов "Футбол" больше не существует. Это действительно, скажем так, исключительный случай. Вот такая махина, какой была медиагруппа Украина… Просто этот болид на высокой скорости был остановлен. Почему это произошло? Объяснения этому были предоставлены со стороны SCM, это тот же закон об олигархах. И владелец медиагруппы Ринат Ахметов не хотел быть олигархом.

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Я его очень давно знаю, он как раз всегда с гордостью говорил, что платит налоги. Это один из самых больших налогоплательщиков, которые человек платит в этой стране. Да, его цепляло и унижало это понятие, что он – олигарх, и будет под какими-то экономическими санкциями. Он должен был принять решение, которое он принял. Я думаю, оно было непростым, потому что Ахметов очень любил медиа, восхищался этим, был в деталях, понимал. Он это хорошо знал, и для него это было интересно. Смотрел все программы, все шоу на телеканалах Украина.

Естественно, он смотрел футбол на телеканалах "Футбол". И то, как этот закон написан – для меня большой вопрос. Где опасность для государства со стороны журнала VOGUE, входившего в медиагруппу Украина, или каналов "Футбол", – сказал Денисов в эфире YouTube-канала Алексея Гончаренко.

Напомним, вместо ТК "Футбол" официальным транслятором УПЛ стала Setanta Sports.

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