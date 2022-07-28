Український олігарх та бізнесмен Рінат Ахметов після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втратив значну частину своїх статків, повідомляє Forbes.

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З лютого він частково втратив металургійні, енергетичні та аграрні активи і, як наслідок, залишився без 64% своїх статків. На початку 2022 року Forbes оцінював їх у 13,7 млрд доларів, а у липні – 4,9 млрд.

За інформацією джерела, "Метінвест" втратив 2/3 вартості бізнесу – раніше його оцінювали у 3 млрд доларів, з яких на частку Ахметова припадає 2,25 млрд. Також було оновлено оцінку ДТЕК – зараз вона становить 580 мільйонів доларів.

Найважливішими з решти активів залишаються приватна та комерційна нерухомість (650 мільйонів доларів), ПУМБ (250 млн) і транспортна компанія "Лемтранс" (225 млн). Шахтар подешевшав до 150 млн доларів (мінус 45%), більшу частину з яких становить трансферна вартість футболістів.

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