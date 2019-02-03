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Агуеро визнав, що забив третій гол Арсеналу з порушенням правил

22:13 186 Читать на русском
Агуеро визнав, що забив третій гол Арсеналу з порушенням правил
Серхіо Агуеро / МС

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро прокоментував свій третій гол у ворота Арсенала.

"Нам було важливо перемогти. У минулому турі я забив швидкий гол, а ми програли. Сьогодні я дуже задоволений. У моменті з третім голом я подумав, що м'яч вдарився мені в груди, але зараз я подивився повтор і бачу, що там була рука", – цитує Агуеро BBC.

Манчестер Сіті обіграв Арсенал і скоротив відставання від Ліверпуля – Агуеро творить історію, а МЮ вже 5-й

Нагадаємо, у 25-му турі АПЛ Манчестер Сіті приймав у себе вдома Арсенал. Серхіо Агуеро оформив у поєдинку хет-трик, а його команда перемогла з рахунком 3:1.

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Після цього матчу підопічні Гвардіоли скоротили своє відставання від Ліверпуля, який іде першим, до двух очок. Арсенал вже 6-ий з 47-ма заліковими пунктами в активі.

Англія25 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Арсенал: Неділя 03 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
3 : 1
Арсенал
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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Манчестер Сіті - Арсенал Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро
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