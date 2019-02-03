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Агуэро признал, что забил третий гол Арсеналу с нарушением правил

22:13 31 Читати українською
Агуэро признал, что забил третий гол Арсеналу с нарушением правил
Серхио Агуэро / МС

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро прокомментировал свой третий гол в ворота Арсенала.

"Нам было важно победить. В прошлом туре я забил быстрый гол, а мы проиграли. Сегодня я очень доволен. В моменте с третьим голом я подумал, что мяч ударился мне в грудь, но сейчас я посмотрел повтор и вижу, что там была рука", – цитирует Агуэро BBC.

Манчестер Сити обыграл Арсенал и сократил отставание от Ливерпуля – Агуэро творит историю, а МЮ уже 5-й

Напомним, в 25-м туре АПЛ Манчестер Сити принимал у себя дома Арсенал. Серхио Агуэро оформил в поединке хет-трик, а его команда победила со счетом 3:1.

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После этого матча подопечные Гвардиолы сократили свое отставание от Ливерпуля, который идет первым, до двух очков. Арсенал уже шестой с 47-ю зачетными пунктами в активе.

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Манчестер Сити - Арсенал: Воскресенье 03 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
3 : 1
Арсенал
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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Манчестер Сити - Арсенал Серхио Агуэро Серхио Агуэро
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