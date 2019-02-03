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Емері: Манчестер Сіті протягом 90 хвилин показував свою перевагу

21:17 78 Читать на русском
Емері: Манчестер Сіті протягом 90 хвилин показував свою перевагу
Унаї Емері / соцмережі

Головний тренер Арсенала Унаї Емері прокоментував поразку від Манчестер Сіті в матчі 25 туру АПЛ.

"Манчестер Сіті показував свою перевагу протягом 90 хвилин. Вони грали на своєму рівні, а ми в другому таймі продемонстрували гіршу гру, ніж у першому.

Манчестер Сіті – Арсенал – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Наступного тижня новий виклик, необхідно продовжувати працювати та покращуватись, і думати, як треба працювати, щоб ставати кращими.

Після 3:1 нелегко говорити про шанси на топ-4, але знаю, що нам потрібна велика допомога", – сказав Емері Sky Sports.

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Англія25 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Арсенал: Неділя 03 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
3 : 1
Арсенал
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