Емері: Манчестер Сіті протягом 90 хвилин показував свою перевагу

Головний тренер Арсенала Унаї Емері прокоментував поразку від Манчестер Сіті в матчі 25 туру АПЛ.

"Манчестер Сіті показував свою перевагу протягом 90 хвилин. Вони грали на своєму рівні, а ми в другому таймі продемонстрували гіршу гру, ніж у першому.

Манчестер Сіті – Арсенал – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Наступного тижня новий виклик, необхідно продовжувати працювати та покращуватись, і думати, як треба працювати, щоб ставати кращими.

Після 3:1 нелегко говорити про шанси на топ-4, але знаю, що нам потрібна велика допомога", – сказав Емері Sky Sports.

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