Барселона у матчі 12-го туру Ла Ліги на власному полі приймала Алавес і розписала з ним бойову нічию (1:1). Але навіть не чергова втрата важливих очок у битві з аутсайдером викликала занепокоєння у тренерського штабу і уболівальників.

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Під завісу першого тайму поле змушений був покинути Серхіо Агуеро, який вийшов зі старту. Аргентинський нападник відчув дискомфорт у грудях, тахікардію та запаморочення, йому стало важко дихати і він ліг на газон. У роздягальні Агуеро оглянули лікарі. Пізніше його відвезли до лікарні машиною швидкої допомоги, оскільки цього вимагав медичний протокол. За повідомленням прес-служби Барселони, нападник залишився у шпиталі – найближчим часом йому обстежать серце.

Однак ця втрата стала не єдиною для каталонців. На 70-й хвилині травмувався і захисник Жерар Піке. У 34-річного футболіста перевантажений камбаловидний м'яз правої ноги. Ступінь серйозності ушкодження визначить додаткове обстеження.

Ситуація у лазареті "блаугранас" дійсно лякає, якщо згадати, що на лікарняних ліжках вже перебувають: Френкі де Йонг, Ансу Фаті, Мартін Брейтвейт, Серхі Роберто, Педрі, Рональд Араухо та Усман Дембеле.

Нагадаємо, вже у вівторок, 2 листопада, Барселоні у рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів належить зіграти у Києві з Динамо. Перша зустріч команд завершилась мінімальною поразкою киян (0:1).

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