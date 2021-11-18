Новобранець Барселони Дані Алвес погодився на неймовірні поступки заради того, щоб знову одягнути синьо-гранатову футболку.

"Блаугранас" переживають не найкращі часи у плані фінансової могутності. Найтитулованіший футболіст світу, схоже, це розумів, а тому погодився отримувати мінімум.

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Як повідомляє Marca, зарплатня Алвеса у Барселоні становить 155 тисяч євро на рік. Такі цифри очікувано є найменшими у команді. Ба більше, це ще й найменша допустима Прімерою заробітна плата, яка може бути у гравця іспанської еліти.

До слова, "блаугранас" оголосили про повернення Дані Алвеса тиждень тому. 38-річний бразилець вже активно тренується під керівництвом Хаві, але не зможе зіграти за каталонців до відкриття зимового трансферного вікна.

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