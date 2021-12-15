Нападник Барселони таки не зможе продовжувати грати у футбол через виявлені проблеми зі здоров'ям. Сьогодні, 15 грудня, аргентинець офіційно підтвердив, що його кар'єра добігла кінця.

На спеціальній прес-конференції 33-річний Серхіо Агуеро заявив про відхід з футболу. Аргентинець, який приєднався до Барселони лише влітку, не стримав сліз.

"Ця прес-конференція присвячена моєму рішенню завершити кар'єру. Це дуже важкий час для мене. Я змушений ухвалити це складне рішення через проблеми зі здоров'ям, які виникли місяць тому. Лікарі сказали мені, що це буде найкращим варіантом. Я ухвалив це рішення 10 днів тому. Зробив усе можливе, щоб побачити, чи є якась надія, але шансів було мало.

Моєю мрією було грати в Першому дивізіоні, і я ніколи не думав, що потраплю в Європу. Я хочу подякувати Індепендьенте, Атлетіко Мадрид, Манчестер Сіті, Барселоні і, ясна річ, збірній Аргентини, яку я люблю. До мене всі дуже добре ставилися.

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Я зробив усе, щоб перемогти. Дякую своїм колегам за допомогу. Я не знаю, що мене чекатиме в наступному житті, але знаю, що є багато людей, які люблять мене і бажають мені найкращого. Також хочу подякувати журналістам, тим, хто добре ставився до мене, і тим, хто мене критикував. Дякую всім", – цитує Агуеро AS.

Нагадаємо, форварду стало погано під час матчу 12-го туру Ла Ліги проти Алавеса. Серхіо був замінений і відтоді не виходив на поле.