Агуеро: Не знаю, як не влучив у ворота з метра, але згодом вдалося реабілітуватися

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро поділився враженнями ві поєдинку проти Челсі, в якому йому вдалося оформити хет-трик.

"Не знаю, як не влучив з метра по воротах на початку матчу. Іноді таке трапляється.

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У наступному моменті я забив. Важливо, що вдалося забити та реабілітуватися, а команда змогла перемогти.

Повторення рекорду Ширера? Я повинен продовжувати в тому ж дусі, але перемоги команди важливіші", – цитує Агуеро ВВС.

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