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Агуеро: Не знаю, як не влучив у ворота з метра, але згодом вдалося реабілітуватися

22:23 107 Читать на русском
Агуеро: Не знаю, як не влучив у ворота з метра, але згодом вдалося реабілітуватися
Серхіо Агуеро / Фото: Манчестер Сіті

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро поділився враженнями ві поєдинку проти Челсі, в якому йому вдалося оформити хет-трик.

"Не знаю, як не влучив з метра по воротах на початку матчу. Іноді таке трапляється.

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У наступному моменті я забив. Важливо, що вдалося забити та реабілітуватися, а команда змогла перемогти.

Повторення рекорду Ширера? Я повинен продовжувати в тому ж дусі, але перемоги команди важливіші", – цитує Агуеро ВВС.

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Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Челсі
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Теги
Манчестер Сіті - Челсі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро
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