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Агуэро: Не знаю, как не попал в ворота с метра, но впоследствии удалось реабилитироваться

10 февраля 22:23 37 Читати українською
Агуэро: Не знаю, как не попал в ворота с метра, но впоследствии удалось реабилитироваться
Серхио Агуэро / Фото: Манчестер Сити

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро поделился впечатлениями от поединка против Челси, в котором ему удалось оформить хет-трик.

"Не знаю, как не попал с метра по воротам в начале матча. Иногда такое случается.

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В следующем моменте я забил. Важно, что удалось забить и реабилитироваться, а команда смогла победить.

Повторение рекорда Ширера? Я должен продолжать в том же духе, но победы команды важнее", – цитирует Агуэро ВВС.

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Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 10 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Челси
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Манчестер Сити - Челси Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Серхио Агуэро Серхио Агуэро
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