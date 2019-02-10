Агуэро: Не знаю, как не попал в ворота с метра, но впоследствии удалось реабилитироваться

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро поделился впечатлениями от поединка против Челси, в котором ему удалось оформить хет-трик.

"Не знаю, как не попал с метра по воротам в начале матча. Иногда такое случается.

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В следующем моменте я забил. Важно, что удалось забить и реабилитироваться, а команда смогла победить.

Повторение рекорда Ширера? Я должен продолжать в том же духе, но победы команды важнее", – цитирует Агуэро ВВС.

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