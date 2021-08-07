Куман відреагував на відхід Мессі з Барселони
Головний тренер "синьо-гранатових" не приховує розчарування втратою лідера команди, який покинув клуб на правах вільного агента.
Як відомо, 34-річний аргентинець та Барселона не змогли укласти новий контракт через перевищення ліміту зарплат у каталонському клубі. Як наслідок, Ліонель Мессі став вільним агентом та, найімовірніше, перейде в ПСЖ.
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"Важко усвідомити, що ти більше не будеш грати за Барселону. Лео, дякую за все, що ти зробив для клубу. Я в захваті від сезону, впродовж якого ми працювали разом. Я вражений твоїм професіоналізмом та бажанням перемагати", – написав Куман у Twitter.
Нагадаємо, Рональд очолив Барсу влітку 2020-го та в дебютному сезоні на чолі "блаугранас" виграв з командою Кубок Іспанії.
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