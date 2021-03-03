Ось і дочекалися українські вболівальники чвертьфіналу Кубка України. Шахтарю у ньому доведеться зустрітись з Агробізнесом – взимку після такого жеребу на андердога ніхто б і гривні не поставив, але зараз не все так однозначно.

Шахтар гучно відгуляв день народження свого голкіпера перед поразкою від Зорі – "дикі танці" футболістів та їхніх дружин

Донеччани провалили старт нового року. Про це вже можна говорити впевнено. Нульову нічию списували на зимовий газон, проблеми з Маккабі виправдали результатом, однак поразка від Зорі при грі у більшості не залишила "гірникам" жодних індульгенцій. Проблема навіть не у програші на 90+5-й хвилині, а у систематичності ігрових недоліків – Луїш Каштру не здатний налаштувати бразильців на УПЛ, Жуніор Мораєс не в формі, Тайсон ігнорує партнерів, моментів біля чужих воріт небагато, а захисники так і не навчились оборонятись при стандартах. Та і ривки по флангах у штрафний Шахтаря проводили усі весняні суперники – ось Зоря й реалізувала один з них.

Трубін по-філософськи поставився до першої поразки Шахтаря у поточному сезоні УПЛ

З іншого боку, гучне фіаско може піти "помаранчево-чорним" на користь. Тепер їм вже нікуди відступати, адже Динамо відірвалося на чотири очки у таблиці – ще одна осічка в УПЛ ризикує стати фатальною. Сьогодні ж донеччани забажають реабілітуватись в очах вболівальників, та і загалом для впевненості їм необхідна розгромна перемога. Словом, Агробізнес натрапив на Шахтар не дуже вчасно.

Втім, не варто недооцінювати андердога. Команда Олександра Чижевського у першому колі Першої ліги впевнено посіла перше місце – вона лідирує за забитими голами (29) і має за спиною серію в сім перемог. Крім того, в Кубку цей колектив пройшов Ворсклу, а сьогодні за ним ще й психологічна перевага.

Ніхто не скаже кривого слова про Агробізнес навіть при розгромі, а якщо дисциплінований і самовідданий автобус Чижевського протримається бодай тайм без пропущених голів – можна відкривати шампанське. А там, де "сухий" тайм, там і "суха" година, а там і до серії пенальті можна дотягнути.

Чижевський озвучив головне завдання Агробізнеса у протистоянні з Шахтарем в Кубку України

На жаль, у цьому оптимістичному розкладі є одне важливе "але" – Агробізнес досі не вийшов із зимової паузи. Звісно, на зборах команда провела аж дев'ять спарингів, але це не офіційні матчі. Для Шахтаря ж це буде вже п'ятий поєдинок у новому році, причому виїзд на чвертьфінал Кубка для "гірників" є формальністю – гру проведуть у Києві на стадіоні імені В. В. Лобановського.

Таким чином, навіть у фізичній готовності Агробізнес не зможе тягатися з чемпіоном. Андердогу доведеться сціпити зуби, зривати темп єдиноборствами й терпіти.

Кадрова ситуація

Травмовані або під питанням: Дентінью, В'юнник, Степаненко

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Агробізнес – Шахтар

Агробізнес: Мозіль – Романюк, Курило, Юхимович, Дідик, Шаповал – М. Когут, Думанюк, Черненко, І. Когут – Семенець

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Бондар, Корнієнко – Майкон – Тете, Марлос, Антоніо, Коноплянка – Фернандо

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Олександр Чижевський вибудував хороший колектив, з нормальною організацією гри, доволі агресивний і збалансований. Вочевидь, скоро він зайде в УПЛ, тож закидувати капелюхами Агробізнес не варто. Закритися й дати гранду бій команда з Волочиська здатна.

Агробізнес напередодні матчу з Шахтарем підсилився екс-захисником Руха

Інша справа, що в нинішній фізичній формі й без ігрового тонусу Агробізнес не витримає інтригу більше тайму. Цей фактор в певній мірі могли б компенсувати виконавці з серйозним досвідом виступів в УПЛ, але у Олександра Чижевського таких під рукою немає – більшість футболістів або не бачили еліти, або зіграли там всього кілька матчів. Минулорічні лідери Першої ліги в кадровому плані були значно сильнішими.

З урахуванням переваги "гірників" у класі, досвіді, техніці, швидкості та інтеснивності шанси Агробізнеса на півфінал з мізерних перетворюються на нульові. Вмотивований на реабілітацію перед фанатами Шахтар повинен здобути впевнену перемогу.

Шахтар відпускає Динамо і (не) ризикує 40 мільйонами, Скрипник знову воює за ЛЧ з втратами найкращих, казус Монзуль