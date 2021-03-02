Голкіпер "гірників" залишився розчарований тим, як закінчився поєдинок його команди проти Зорі у матчі 16-го туру УПЛ (0:1).

"Відчуваю негатив і спустошення... Протягом 90 хвилин намагаєшся, працюєш і в підсумку на останній секунді все втрачаєш.

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Але це футбол, треба рухатися далі. Ця поразка зробить нас сильнішими", – сказав Трубін у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги Шахтар на власному полі поступився Зорі. Єдиний гол вже у доданий час забив Дмитро Іванісеня. Ця поразка стала першою для Шахтаря у поточному сезоні. Як наслідок, "гірники" у турнірній таблиці йдуть другими і вже на 4 очки відстають від Динамо.

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