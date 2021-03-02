Оборонець з досвідом виступів в УПЛ спробує допомогти Агробізнесу підвищитись у класі.

Український захисник Ігор Бойчук продовжить кар'єру в Агробізнесі, повідомляє офіційний сайт волочиського клубу.

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27-річний оборонець перейшов у команду Олександра Чижевського на правах вільного агента. Про терміни угоди не повідомляється.

Останнім клубом оборонця був Рух, за який він провів лише три матчі і забив один гол. Львівську команду Ігор покинув 27 лютого. До слова, Бойчук добре знайомий з Агробізнесом – він виступав у клубі з Хмельницької області з 2018 по 2020 роки.

Дебютувати за нову команду захисник зможе вже у кубковому матчі проти Шахтаря, який відбудеться у середу, 3 березня, о 19:00.

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