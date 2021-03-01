"Готовність до матчу з Шахтарем? Ступінь готовності команди покаже гра. Розуміємо, що гратимемо з однією з найкращих команд Європи. У Шахтаря всі футболісти швидкісні, вони грають в атакувальний, агресивний футбол. Для Агробізнеса це історична подія.

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Цікаво буде перевірити власні сили на фоні такого суперника. Кожен футболіст нашої команди захоче проявити себе, щоб у майбутньому отримати запрошення від клубів Прем'єр-Ліги. У донецької команди два повноцінних склади. Для них ротація не є проблемою.

Для нас головне грати у свій футбол. Хочеться досягти позитивного результату. Зробимо все, щоб гідно виглядати на фоні Шахтаря", – поділився Чижевський у інтерв'ю офіційному сайту ПФЛ.

Зазначимо, що Агробізнес та Шахтар зійдуться в рамках 1/4 фіналу Кубка України. Матч відбудеться 3 березня, початок о 19:00.

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