Вот и дождались украинские болельщики четвертьфинала Кубка Украины. Шахтеру в нем придется встретиться с Агробизнесом – зимой после такого жребия на андердога никто бы и гривны не поставил, но сейчас не все так однозначно.

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Дончане провалили старт нового года. Об этом уже можно говорить уверенно. Нулевую ничью списывали на зимний газон, проблемы с Маккаби оправдали результатом, однако поражение от Зари при игре в большинстве не оставило "горнякам" никаких индульгенций. Проблема даже не в проигрыше на 90+5-й минуте, а в систематичности игровых недостатков – Луиш Каштру не способен настроить бразильцев на УПЛ, Жуниор Мораес не в форме, Тайсон игнорирует партнеров, моментов у чужих ворот немного, а защитники так и не научились обороняться при стандартах. Да и рывки по флангам в штрафной Шахтера проводили все весенние соперники – вот Заря и реализовала один из них.

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С другой стороны, громкое фиаско может пойти "оранжево-черным" на пользу. Теперь им уже некуда отступать, ведь Динамо оторвалось на четыре очка в таблице – еще одна осечка в УПЛ рискует стать роковой. Сегодня же дончане захотят реабилитироваться в глазах болельщиков, да и в целом для уверенности им необходима разгромная победа. Словом, Агробизнес столкнулся с Шахтером не слишком вовремя.

Впрочем, не стоит недооценивать андердога. Команда Александра Чижевского в первом круге Первой лиги уверенно заняла первое место – она ​​лидирует по забитым голам (29) и имеет за спиной серию в семь побед. Кроме того, в Кубке этот коллектив прошел Ворсклу, а сегодня за ним еще и психологическое преимущество.

Никто не скажет кривого слова об Агробизнесе даже при разгроме, а если дисциплинированный и самоотверженный автобус Чижевского продержится хотя бы тайм без пропущенных голов – можно открывать шампанское. А там, где "сухой" тайм, там и "сухой" час, а там и до серии пенальти можно дотянуть.

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К сожалению, в этом оптимистическом раскладе есть одно важное "но" – Агробизнес до сих пор не вышел из зимней паузы. Конечно, на сборах команда провела девять спаррингов, но это не официальные матчи. Для Шахтера же это будет уже пятый поединок в новом году, причем выезд на четвертьфинал Кубка для "горняков" является формальностью – игру проведут в Киеве на стадионе имени В. Лобановского.

Таким образом, даже в физической готовности Агробизнес не сможет тягаться с чемпионом. Андердогу придется сцепить зубы, срывать темп единоборствами и терпеть.

Кадровая ситуация

Травмированные или под вопросом: Дентиньо, Вьюнник, Степаненко

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Агробизнес – Шахтер

Агробизнес: Мозиль – Романюк, Курило, Ефимович, Дидык, Шаповал – М. Когут, Думанюк, Черненко, И. Когут – Семенец

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Бондарь, Корниенко – Майкон – Тете, Марлос, Антонио, Коноплянка – Фернандо

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Александр Чижевский построил хороший коллектив, с нормальной организацией игры, довольно агрессивный и сбалансированный. Очевидно, скоро он зайдет в УПЛ, поэтому забрасывать шапками Агробизнес не стоит. Закрыться и дать гранду бой команда из Волочиска способна.

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Другое дело, что в нынешней физической форме и без игрового тонуса Агробизнес не выдержит интригу больше тайма. Этот фактор в определенной степени могли бы компенсировать исполнители с серьезным опытом выступлений в УПЛ, но у Александра Чижевского таких под рукой нет – большинство футболистов или не видели элиты, или сыграли там всего несколько матчей. Прошлогодние лидеры Первой лиги в кадровом плане были гораздо сильнее.

С учетом преимущества "горняков" в классе, опыте, технике, скорости и интеснивности шансы Агробизнеса на полуфинал из мизерных превращаются в нулевые. Мотивированный на реабилитацию перед фанатами Шахтер должен одержать уверенную победу.

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