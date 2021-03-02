Кілька гравців донецького Шахтаря були помічені на святкуванні дня народження Олексія Шевченка перед матчем 16-го туру УПЛ проти Зорі.

На відеозаписах можна помітити Сергія Болбата, Сергія Кривцова, Миколу Матвієнка, Євгена Коноплянку, дружину Тараса Степаненка та інших половинок гравців Шахтаря.

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Свято пройшло спекотно: і футболісти, і дівчата запалювали на танцполі, співали караоке, багато жартуючи. Додамо, що святкування відбулось за 2 дні до матчу із Зорею.

Вочевидь, ця гулянка завадила Шахтарю викластись на футбольному полі – "гірники" поступились луганцям та відпустили Динамо на 4 очки у боротьбі за чемпіонство.

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