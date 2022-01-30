Вболівальники "фіалок" жорстко ображали серба після переходу у табір принципового ворога. Сьогодні ультрас Ювентуса були на ультраправій демонстрації у Флоренції і не оминули можливості відповісти суперникам, інформує Football Italia.

"Циганське лайно, охорона не врятує твоє життя": фанати Фіорентини погрожують Влаховічу через перехід у Ювентус

"Від Баджо до Влаховіча, між ними К'єза – дякую, наш філіале, і до наступного продажу", – фани Юве вивісили такий банер на одній з вулиць міста. Біля стадіону Артеміо Франкі був завданий ще один удар по репутації Фіорентини. "Гордість та слава Флоренції? Але навіть ваші гравці не пам'ятають про це. Правда в тому, що ви не маєте жодного значення", – такий плакат залишили туринці у лігві ворога.

Додамо, що Фіорентина отримає від Ювентуса за Влаховіча 75 мільйонів євро, а сам Душан зароблятиме в Турині 7 млн за сезон.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд