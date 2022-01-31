Збігнєв Бонєк, який свого часу успішно виступав за туринський клуб, прокоментував трансферну політику "Старої синьйори".

Ювентус оформив поки що найгучніший перехід зимового трансферного вікна. Туринці за 75 млн євро підписали Душана Влаховіча з Фіорентини. Польська легенда вважає, що великі витрати ще не гарантують успішних результатів на футбольному полі.

Влаховічу загрожують серйозні проблеми через трансфер в Ювентус – є ймовірність кримінального покарання

"Влаховіч – потужний нападник, який вміє грати з глибини. Типова дев'ятка. Це чудове придбання для Ювентуса, але гроші не завжди вирішують проблему. Команду треба будувати, а не купувати.

Ювентус думав, що зможе виграти Лігу чемпіонів, взявши Роналду. Але після його приходу результати команди в Європі навіть погіршилися. Фактично, це виявилося спортивним банкрутством. По суті, клуб зробив добре Роналду, але Кріштіану не відплатив тим же Юве", – цитує Бонека Corriere dello Sport.

Трансферний дедлайн, зима 2022: потенційний дует гравців збірної України в АПЛ, жахіття Барселони