Агент Валерій Ісаєв, який представляє інтереси Іллі Шкуріна, спростував слова екс-тренера "біло-синіх" Олександра Хацкевича, який спрогнозував невтішне майбутнє для свого співвітчизника у київському клубі.

"Коли ЦСКА і київське Динамо домовилися щодо оренди Іллі, на нас вийшло керівництво киян і вони запевнили: "Перш за все тренер хоче, щоб Ілля спробував свої сили в Динамо", – сказав Ісаєв у коментарі Meta Ratings.

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Нагадаємо, Хацкевич заявив, що Шкуріна Луческу нав'язали і форвард навряд чи зможе стати основним в Динамо, оскільки румунський фахівець не зацікавлений у послугах білоруса.

Шкурін перейшов у Динамо на правах оренди з московського ЦСКА наприкінці червня. Білорус провів збори з киянами та брав участь у товариських матчах "біло-синіх". На рахунку 22-річного форварда 3 голи у спарингах проти Ніцци, Серветта і Сьйона. У чемпіонаті України футболіст поки так і не дебютував.

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