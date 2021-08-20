"Когда ЦСКА и киевское Динамо договорились об аренде Ильи, на нас вышло руководство киевлян и заверило:" Прежде всего тренер хочет, чтобы Илья попробовал свои силы в Динамо", – сказал Исаев в комментарии Meta Ratings.

Хацкевич дал неутешительный прогноз относительно шансов Шкурина заиграть в Динамо

Напомним, Хацкевич заявил, что Шкурина Луческу навязали и форвард вряд ли сможет стать основным в Динамо, поскольку румынский специалист не заинтересован в услугах белоруса.

Шкурин перешел в Динамо на правах аренды из московского ЦСКА в конце июня. Белорус провел сборы с киевлянами и участвовал в товарищеских матчах "бело-синих". На счету 22-летнего форварда 3 гола в спаррингах против Ниццы, Серветта и Сьона. В чемпионате Украины футболист пока так и не дебютировал.

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