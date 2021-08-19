"Шкурін – в Динамо, але на яких ролях? Скільки там нападників? Я вважаю, що футболіста повинен брати головний тренер.

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Якщо не він взяв цього футболіста, то, я думаю, що Шкурін буде сидіти довго. Я так знаю. Жоден з журналістів, які знаходяться поруч з командою, не скажуть цього. Луческу, напевно, не хотів цього футболіста. Якщо його не хоче Мірча, то він грати не буде", – заявив Хацкевич у коментарі YouTube-каналу "Міля".

Нагадаємо, Шкурін перейшов у Динамо на правах оренди з московського ЦСКА наприкінці червня. Білорус провів збори з киянами, брав участь у товариським матчах "біло-синіх", однак поки не зіграв жодної хвилини в УПЛ.

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