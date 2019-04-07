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Агент Рішарлісона спростував перемовини з Клоппом

16:38 59 Читать на русском
Агент Рішарлісона спростував перемовини з Клоппом
Рішарлісон

Форвард Евертона Рішарлісон продовжить кар'єру у своїй нинішній команді.

Агент нападника Евертона Рішарлісона спростував чутки про інтерес Ліверпуля до свого клієнта. Днями Ренато Веласко зустрічався з Юргеном Клоппом, що одразу спричинило різноманітні чутки у британській пресі. Втім, все виявилось набагато простіше.

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"Так, я зустрічався з Клоппом, проте Рішарлісон тут ні до чого. Я знайомий з колишнім партнером Клоппа по Майнцу Маркосом Вайсхауптом. Його син є моїм клієнтом, тому я запросив Клоппа до себе, щоб влаштувати зустріч старих знайомих", – цитує агента Sky Sports.

В поточному сезоні в активі Рішарлісона 12 голів у Прем'єр-лізі.

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Англія Евертон Евертон Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Рішарлісон Рішарлісон
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