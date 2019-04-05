Ліверпуль зацікавився Рішарлісоном – Клопп зустрічався з агентом гравця

Вінгер Евертона та збірної Бразилії Рішарлісон потрапив у коло інтересів Ліверпуля.

Ліверпуль зацікавлений в послугах Рішарлісона. Головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп зустрічався з агентом бразильця для обговорення можливості трансферу, повідомляє dailymail.

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Евертон не зацікавлений у продажі свого ключового гравця, але сума близько 80 млн євро може змінити думку "ірисок".

21-річний вінгер влітку 2018 одягнув футболку Евертона, перейшовши з Уотфорда за 47 млн євро.

В поточному сезоні АПЛ Рішарлісон провів 30 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та двома асистами.

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