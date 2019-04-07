Агент Ришарлисона опроверг переговоры с Клоппом

Форвард Эвертона Ришарлисон продолжит карьеру в своей нынешней команде.

Агент нападающего Эвертона Ришарлисона опроверг слухи об интересе Ливерпуля к своему клиенту. На днях Ренато Веласко встречался с Юргеном Клоппом, что сразу вызвало разнообразные слухи в британской прессе. Впрочем, все оказалось гораздо проще.

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"Да, я встречался с Клоппом, однако Ришарлисон здесь ни к чему. Я знаком с бывшим партнером Клоппа по Майнца Маркосом Вайсхауптом. Его сын является моим клиентом, поэтому я пригласил Клоппа к себе, чтобы устроить встречу старых знакомых", – цитирует агента Sky Sports.

В текущем сезоне в активе Ришарлисона 12 голов в Премьер-лиге.

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