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Клопп: Деякі фанати Ліверпуля були б готові стрибнути з 16-го поверху, якщо після цього команда стане чемпіоном

15:31 142 Читать на русском
Клопп: Деякі фанати Ліверпуля були б готові стрибнути з 16-го поверху, якщо після цього команда стане чемпіоном
Юрген Клопп / ФК Ліверпуль

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп розуміє значення чемпіонського титулу для вболівальників мерсисайдців, які чекають цього моменту майже 30 років.

"Звісно, я знаю, що для фанатів Ліверпуля перемога в чемпіонаті Англії є дуже важливою. Я відчуваю це по їхньому настрою. Їхня підтримка в нашому останньому матчі АПЛ проти Тоттенхема – це щось неймовірне. Коли Ліверпуль пропустив, вони не опустили голови і погнали нас уперед. Я звик до такого в Дортмунді, але не відчував цього у такій формі.

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Звісно, я б не помер нещасним, якщо більше не виграю чемпіонський титул у ролі тренера. Але я тут, щоб зробити все задля завоювання титулу. Ліверпуль дав можливість мені та моєму тренерському штабу зібрати дуже хорошу команду.

Звісно, це маленьке перебільшення, але деякі фанати Ліверпуля були б готові стрибнути з 16-го поверху, якщо після цього команда стане чемпіоном", – цитує Клоппа Die Welt.

Після 33-х турів Ліверпуль лідирує в АПЛ. У Манчестер Сіті на 2 очки менше, проте є гра у запасі. Востаннє мерсисайдці ставали чемпіоном Англії ще у 1990 році.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд футбольні фанати АПЛ
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