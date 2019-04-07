Клопп: Деякі фанати Ліверпуля були б готові стрибнути з 16-го поверху, якщо після цього команда стане чемпіоном

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп розуміє значення чемпіонського титулу для вболівальників мерсисайдців, які чекають цього моменту майже 30 років.

"Звісно, я знаю, що для фанатів Ліверпуля перемога в чемпіонаті Англії є дуже важливою. Я відчуваю це по їхньому настрою. Їхня підтримка в нашому останньому матчі АПЛ проти Тоттенхема – це щось неймовірне. Коли Ліверпуль пропустив, вони не опустили голови і погнали нас уперед. Я звик до такого в Дортмунді, але не відчував цього у такій формі.

Клопп – про шанси Ліверпуля на чемпіонство: Проблема в тому, що Манчестер Сіті теж вірить у себе

Звісно, я б не помер нещасним, якщо більше не виграю чемпіонський титул у ролі тренера. Але я тут, щоб зробити все задля завоювання титулу. Ліверпуль дав можливість мені та моєму тренерському штабу зібрати дуже хорошу команду.

Звісно, це маленьке перебільшення, але деякі фанати Ліверпуля були б готові стрибнути з 16-го поверху, якщо після цього команда стане чемпіоном", – цитує Клоппа Die Welt.

Після 33-х турів Ліверпуль лідирує в АПЛ. У Манчестер Сіті на 2 очки менше, проте є гра у запасі. Востаннє мерсисайдці ставали чемпіоном Англії ще у 1990 році.

Падіння Джеррарда, сенсаційний Блекберн та легендарний камбек Ман Сіті: найкращі чемпіонські розв'язки в історії АПЛ